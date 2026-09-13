У Донецьку вибухи, а Кушнер назвав головне спірне питання перемовин. Хронологія війни — день 1663

13 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі неділя, 13 вересня. Російські війська не припиняють атакувати українські міста. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. За минулу добу сталось 206 бойових зіткнень.

Як проходить 1663-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Донецьку лунали вибухи. Попередньо відомо про політ дронів.

Території залишаються найскладнішим питанням переговорів щодо завершення війни, — Кушнер.

За його словами, саме в територіальному питанні позиції України та Росії досі розходяться. Кушнер зазначив, що Путін окреслив лінію, якої хоче досягти, однак Україна не погоджується відходити до неї. Завдання американської сторони як посередника — знайти рішення, яке не суперечитиме позиції України та водночас дозволить рухатися до завершення війни.

Під завалами пошкодженої багатоповерхівки виявили тіло людини, — МВА. Особу загиблого наразі встановлюють. Аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки тривають, повідомив Лисак.

Про новини та події 12 вересня "Телеграф" розповідав тут: Путін відмовився від зустрічі з Зеленським на саміті G20. Хронологія війни — день 1662

Про те, що відбувалося 11 вересня, читайте у трансляції: Розстріл під Добропіллям та нові цифри втрат Росії. Хронологія війни — день 1661

З ситуацією в Україні 10 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки прильоту на Київщині та удар росіян по ТЦ у Павлограді. Хронологія війни — день 1660