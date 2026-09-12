"Укрнафта" змінює правила роботи, Зеленський погрожує Росії блекаутом. Хронологія війни — день 1662

12 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 12 вересня. Обстановка на фронті залишається напруженою, найгарячіші напрямки досі Покровський та Костянтинівський. Водночас посилюються атаки Росії по мирним українцям, зокрема новою пріоритетною ціллю стали заправки.

Як проходить 1662-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Румунії упродовж п'ятниці виявили уламки багатьох БпЛА в районі Констанци, прикордонного з Україною повіту Тульча та у Чорному морі, деякі – з бойовою частиною.

АЗС мережі "Укрнафта" припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Клієнтів та водіїв закликають негайно залишати територію заправок задля збереження життя та здоров'я.

Зеленський закликав Росію до перемовин та енергетичного перемир'я: "Україна спроможна відповісти Росії на будь-яку їхню операцію. Якщо вони будуть бити – а вони готуються взимку бити по нашій енергетичній системі, – Росія буде отримувати те саме. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно".

Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Україні 12.09.2026

Про новини та події 11 вересня "Телеграф" розповідав тут: Розстріл під Добропіллям та нові цифри втрат Росії. Хронологія війни — день 1661

Про те, що відбувалося 10 вересня, читайте у трансляції: Наслідки прильоту на Київщині та удар росіян по ТЦ у Павлограді. Хронологія війни — день 1660

З ситуацією в Україні 9 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Літак Зеленського мало не збив дрон. Хронологія війни — день 1659