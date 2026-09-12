"Укрнафта" меняет правила работы, Зеленский угрожает России блэкаутом. Хронология войны — день 1662

12 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 12 сентября. Обстановка на фронте остается напряженной, самые горячие направления до сих пор Покровское и Константиновское. В то же время усиливаются атаки России по мирным украинцам, в частности, новой приоритетной целью стали заправки.

Как проходит 1662-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Румынии в течение пятницы обнаружили обломки многих БпЛА в районе Констанцы, пограничного с Украиной уезда Тульча и Черного моря, некоторые — с боевой частью.

АЗС сети "Укрнафта" приостанавливают работу во время воздушной тревоги из-за угрозы российских атак. Клиенты и водители призывают немедленно покидать территорию заправок для сохранения жизни и здоровья.

Зеленский призвал Россию к переговорам и энергетическому перемирию: "Украина способна ответить России на любую их операцию. Если они будут бить – а они готовятся зимой бить по нашей энергетической системе, – Россия будет получать то же самое. Если они будут делать нам блекауты, мы им будем пытаться ответить достойно".

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 12.09.2026

О новостях и событиях 11 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Расстрел под Добропольем и новые цифры потерь России. Хронология войны — день 1661

О происходящем 10 сентября читайте в трансляции: Последствия прилета на Киевщине и удар россиян по ТЦ в Павлограде. Хронология войны — день 1660

Ситуацией в Украине 9 сентября можно ознакомиться в этом материале: Самолет Зеленского чуть не сбил дрон. Хронология войны — день 1659