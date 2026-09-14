Пожежа в Маріуполі та вибухи в Росії. Хронологія війни — день 1664
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14 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 14 вересня. Ситуація на фронті умовно стабільна — за минулу добу зафіксували близько 200 бойових зіткнень, більшість з яких сталася на Покровському та Костянтинівському напрямках. В низці областей тривога.
Як проходить 1664-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Ніч буде без масованого комбінованого удару, у той час як загроза балістики для столиці стабільно залишається на середньому-високому рівні, повідомляють монітори. В кількох областях оголошено тривогу.
В окупованому Маріуполі через удари по енергетичні інфраструктурі частково зникло світло. Також канали повідомляють по пожежу в ресторані "Гусі-Лебеді" по пр. Металургів.
Партизани "АТЕШ" повідомяють про вибухи та рух ракет/безпілотників на окупованих територіях та в Росії.
Росія прагне викликати політичний колапс в Україні для її подальшого повного захоплення, а не лише отримати окремі території на сході, заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.
На польських пунктах пропуску "Дорогуськ" і "Гребенне" на кордоні з Україною минулої ночі евакуювали понад 600 людей через загрозу атак російських безпілотників.
Тим часом карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:
З ситуацією в Україні 13 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Санкції проти Мендель та попередження розвідки США. Хронологія війни — день 1663
Про новини та події 12 вересня "Телеграф" розповідав тут: Путін відмовився від зустрічі з Зеленським на саміті G20. Хронологія війни — день 1662
Про те, що відбувалося 11 вересня, читайте у трансляції: Розстріл під Добропіллям та нові цифри втрат Росії. Хронологія війни — день 1661