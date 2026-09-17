Підготовка до зустрічі Зеленського з Трампом та атаки дронів на Україну. Хронологія війни - день 1667
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17 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 17 вересня. Російський тиск на фронті триває. За минулу добу сталось 206 бойових зіткнень. Також не припиняються атаки росіян на українські міста. Нова доба почалась з нальоту дронів.
Як проходить 1667-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Україна та США готують зустріч Зеленського і Трампа наступного тижня в Нью-Йорку, — речник МЗС Георгій Тихий. Вона має відбутися на Генасамблеї ООН. 81-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася 8 вересня, а основні дебати високого рівня пройдуть з 22 по 26 та 28 вересня.
З ситуацією в Україні 16 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки обстрілу Києва та удар по окупантах у Мелітополі. Хронологія війни — день 1666
Про новини та події 15 вересня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни двічі намагались збити літак Зеленського. Хронологія війни — день 1665
Про те, що відбувалося 14 вересня, читайте у трансляції: "Енергетичне перемирʼя" між Україною та Росією і удар по Ізюму. Хронологія війни — день 1664