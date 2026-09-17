Підготовка до зустрічі Зеленського з Трампом та атаки дронів на Україну. Хронологія війни - день 1667

17 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 17 вересня. Російський тиск на фронті триває. За минулу добу сталось 206 бойових зіткнень. Також не припиняються атаки росіян на українські міста. Нова доба почалась з нальоту дронів.

Як проходить 1667-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Україна та США готують зустріч Зеленського і Трампа наступного тижня в Нью-Йорку, — речник МЗС Георгій Тихий. Вона має відбутися на Генасамблеї ООН. 81-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася 8 вересня, а основні дебати високого рівня пройдуть з 22 по 26 та 28 вересня.

З ситуацією в Україні 16 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки обстрілу Києва та удар по окупантах у Мелітополі. Хронологія війни — день 1666

Про новини та події 15 вересня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни двічі намагались збити літак Зеленського. Хронологія війни — день 1665

Про те, що відбувалося 14 вересня, читайте у трансляції: "Енергетичне перемирʼя" між Україною та Росією і удар по Ізюму. Хронологія війни — день 1664