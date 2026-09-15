Росія маскує кораблі під будинки, а Путін насправді не хоче "енергетичного перемирʼя". Хронологія війни — день 1665

15 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 15 вересня. Російський тиск на фронті зростає. За минулу добу сталось 225 бойових зіткнень, з яких левова частка припадає на ділянки фронту у донецькій області. Тим часом на дипломатичному полі активно обговорюють можливість "енергетичного перемирʼя", яким встиг похвалитись Дональд Трамп.

Як проходить 1665-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Путін не хоче укладати перемир'я з Україною щодо енергетики до зими, — Financial Times. За словами джерел, глава РФ вважає, що його атаки на енергетику України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити Україну піти на поступки.

Росіяни почали маскувати свої кораблі під будинки, щоб українські дрони їх не атакували.

Два російські малі протичовнові кораблі проєкту 1331-М, що базуються у Кронштадті, з новим камуфляжем.

Два кораблі пофарбували в камуфляж, який нагадує суміш фасаду будинку та набережної.

Водночас артилерійські установки на кораблях отримали характерне тигрове забарвлення.

Замаскований корабель РФ

Зеленський підписав указ про призначення Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних сил України.

Костянтин Гуменюк

З ситуацією в Україні 14 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: "Енергетичне перемирʼя" між Україною та Росією і удар по Ізюму. Хронологія війни — день 1664

Про новини та події 13 вересня "Телеграф" розповідав тут: Санкції проти Мендель та попередження розвідки США. Хронологія війни — день 1663

Про те, що відбувалося 12 вересня, читайте у трансляції: Путін відмовився від зустрічі з Зеленським на саміті G20. Хронологія війни — день 1662