Россия маскирует корабли под дома, а Путин на самом деле не хочет "энергетического перемирия". Хронология войны — день 1665

15 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 15 сентября. Российское давление на фронте растет. За прошедшие сутки произошло 225 боевых столкновений, из которых львиная доля приходится на участки фронта в донецкой области. Тем временем на дипломатическом поле активно обсуждают возможность "энергетического перемирия", которым успел похвастаться Дональд Трамп.

Как проходит 1665-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Путин не хочет заключать перемирие с Украиной по энергетике до зимы, — Financial Times. По словам источников, глава РФ считает, что его атаки на энергетику Украины могут усилить давление на Киев с целью вынудить Украину пойти на уступки.

Россияне начали маскировать свои корабли под дома, чтобы украинские дроны не атаковали их.

Два российских малых противолодочных корабля проекта 1331-М, базирующихся в Кронштадте, с новым камуфляжем.

Два корабля выкрасили в камуфляж, напоминающий смесь фасада дома и набережной.

В то же время артиллерийские установки на кораблях получили характерную тигровую окраску.

Замаскированный корабль РФ

Зеленский подписал указ о назначении Константина Гуменюка командующим Медицинскими силами Вооруженных сил Украины.

Константин Гуменюк

С ситуацией в Украине 14 сентября можно ознакомиться в этом материале: "Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией и удар по Изюму. Хронология войны — день 1664

О новостях и событиях 13 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Санкции против Менделя и предупреждение разведки США. Хронология войны — день 1663

О происходящем 12 сентября читайте в трансляции: Путин отказался от встречи с Зеленским на саммите G20. Хронология войны — день 1662