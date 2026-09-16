Вибух біля Харкова та частка оборони в проєкті бюджету на 2027. Хронологія війни - день 1666

16 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 16 вересня. У наступному році держава може витратити на оборону та безпеку найбільшу суму з бюджету. Тим часом на дипломатичному полі триває обговорення "енергетичного перемирʼя", яке наразі ще не діє. Ситуація ж на фронті продовжує залишатись напруженою, хоча у ЗСУ є й певні успіхи.

Як проходить 1666-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 За межами Харкова пролунав вибух.

Уряд схвалив і передав до Ради проєкт Держбюджету на 2027 рік. З нього на оборону та безпеку закладено 4 трлн грн. Безпосередньо для Міноборони передбачено понад 3,7 трильйони гривень, а загалом на весь сектор безпеки й оборони закладено близько 4,8 трильйонів.

З ситуацією в Україні 15 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни двічі намагались збити літак Зеленського. Хронологія війни — день 1665

Про новини та події 14 вересня "Телеграф" розповідав тут: "Енергетичне перемирʼя" між Україною та Росією і удар по Ізюму. Хронологія війни — день 1664

Про те, що відбувалося 13 вересня, читайте у трансляції: Санкції проти Мендель та попередження розвідки США. Хронологія війни — день 1663