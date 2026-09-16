Взрыв возле Харькова и доля обороны в проекте бюджета на 2027 год. Хронология войны — день 1666

16 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 16 сентября. В следующем году государство может потратить на оборону и безопасность наибольшую сумму бюджета. Между тем на дипломатическом поле продолжается еще не действующее обсуждение "энергетического перемирия". Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, хотя у ВСУ есть и определенные успехи.

Как проходит 1666-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 За пределами Харькова раздался взрыв.

Правительство одобрило и передало в Раду проект Госбюджета на 2027 год. С него на оборону и безопасность заложено 4 трлн. Непосредственно для Минобороны предусмотрено более 3,7 триллиона гривен, а всего на весь сектор безопасности и обороны заложено около 4,8 триллионов.

С ситуацией в Украине 15 сентября можно ознакомиться в этом материале: Россияне дважды пытались сбить самолет Зеленского. Хронология войны — день 1665

О новостях и событиях 14 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: "Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией и удар по Изюму. Хронология войны — день 1664

О происходящем 13 сентября читайте в трансляции: Санкции против Мендель и предупреждение разведки США. Хронология войны — день 1663