Помощь от Дании и последствия удара по Днепру. Хронология войны — день 1670

20 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 20 сентября. Россияне продолжают терроризировать украинские города. Под ударами оказываются гражданские объекты, в частности, торговые центры и предприятия. Тем временем ситуация на фронте остается напряженной, ведь за минувшие сутки произошло 188 боевых столкновений.

Как проходит 1670-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Дания предоставила Украине пакет помощи в 276 миллионов долларов. По словам министра обороны Брууса, решение ускорили на фоне инцидента 14 сентября, когда фрегат РФ дважды выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.

Ожидается, что деньги будут направлены на усиление украинской ПВО. Бруус заявил, что ответом на действия России станет усиление поддержки Украины.

До 5 выросло количество пострадавших из-за атаки россиян на Днепр. К медикам обратилась 22-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Лечится амбулаторно.

ТЦ "Новый континет" после атаки

О происходящем 19 сентября читайте в трансляции: Трагедия в Фастовском районе и последствия удара по ТЦ в Днепре. Хронология войны — день 1669

С ситуацией в Украине 18 сентября можно ознакомиться в этом материале: Погибшие в Сумах и циничное заявление Путина. Хронология войны — день 1668

О новостях и событиях 17 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Удар по ТЦ в Запорожье и новые правила железной дороги. Хронология войны — день 1667