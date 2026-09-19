Блэкаут в Донецке и террор Одессы. Хронология войны — день 1669

19 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 19 сентября. Украина достигла важных соглашений в рамках Карпатского саммита в Буковеле, куда съехались как украинские политики, так и лидеры других стран Карпатского региона. Россия продолжает терроризировать мирных украинцев и, похоже, выбрала Одессу своей новой целью.

Как проходит 1669-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Донецк и некоторые другие оккупированные города Донбасса без света.

В Одессе за минувшие сутки зафиксировали 20 тревог — вероятно, Россия выбрала этот город новой целью ударов, как раньше было с Киевом. В столице за сутки было 4 тревоги.

В результате удара КАБ по Сумам погибли 52-летний Роман Трепалин и 45-летняя Алла Корниенко — работники Сумского городского совета.

Трамп о Европе: "Россия уже атаковала союзников Украины. Они атакуют союзников Украины уже около пяти лет. Думаю, с этим все согласны".

О происходящем 18 сентября читайте в трансляции: Погибшие в Сумах и циничное заявление Путина. Хронология войны — день 1668

С ситуацией в Украине 17 сентября можно ознакомиться в этом материале: Удар по ТЦ в Запорожье и новые правила для железной дороги. Хронология войны — день 1667

О новостях и событиях 16 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Последствия обстрела Киева и удар по оккупантам в Мелитополе. Хронология войны — день 1666