Блекаут в Донецьку та терор Одеси. Хронологія війни - день 1669

19 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 19 вересня. Україна досягла важливих угод в рамках Карпатського саміту в Буковелі, куди з'їхалися як українські політики, так і лідери інших країн Карпатського регіону. Росія продовжує тероризувати мирних українців та здається обрала Одесу своєю новою ціллю.

Як проходить 1669-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 вересня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Донецьк та деякі інші окуповані міста Донеччини без світла.

В Одесі за минулу добу зафіксували 20 тривог — ймовірно, Росія обрала це місто новою ціллю ударів, як раніше було з Києвом. В столиці за добу було 4 тривоги.

Внаслідок удару КАБ по Сумам загинули 52-річний Роман Трепалін та 45-річна Алла Корнієнко — працівники Сумської міської ради.

Трамп про Європу: "Росія вже атакувала союзників України. Вони атакують союзників України вже близько п’яти років. Гадаю, з цим усі погоджуються".

Про те, що відбувалося 18 вересня, читайте у трансляції: Загиблі в Сумах та цинічна заява Путіна. Хронологія війни — день 1668

З ситуацією в Україні 17 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по ТЦ у Запоріжжі та нові правила для залізниці. Хронологія війни — день 1667

Про новини та події 16 вересня "Телеграф" розповідав тут: Наслідки обстрілу Києва та удар по окупантах у Мелітополі. Хронологія війни — день 1666