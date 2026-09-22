НАТО подняло авиацию в Европе из-за атаки россиян на Украину. Хронология войны — день 1672

22 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре вторник, 22 сентября. Россияне, намереваясь воспользоваться плохой погодой, запустили табуны дронов в направлении западных областей. Террор мирного населения продолжается. Тем временем Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом.

Как проходит 1672-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 На границе Латвии тоже подняли в небо авиацию НАТО из-за воздушной угрозы, — латвийская армия. Также Польша подняла авиацию из-за дроновой атаки РФ на Украину. В частности жителям Люблинского воеводства разослали предупреждение с призывом следить за дальнейшими сообщениями.

Зеленский встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Ирландии, — Reuters. По данным агентства, встреча состоялась в аэропорту Шеннон, когда самолеты Зеленского и Рэтклиффа находились на дозаправке.

Трамп будет давить на Зеленского во время встречи: главная тема — "энергетическое перемирие" и прекращение украинских ударов по российским НПЗ, — The Guardian.

В то же время Украина настаивает на взаимном прекращении атак: Киев готов остановить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое.

О новостях и событиях 21 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Неутешительные прогнозы на зиму и новые правила работы больниц во время тревог. Хронология войны — день 1671

О происходящем 20 сентября читайте в трансляции: Зеленский поговорил с Трампом, Россия грозит обстрелом Киева. Хронология войны — день 1670

С ситуацией в Украине 19 сентября можно ознакомиться в этом материале: Трагедия в Фастовском районе и последствия удара по ТЦ в Днепре. Хронология войны — день 1669