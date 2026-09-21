Пожары в Киевской области и угроза усиления атак России. Хронология войны — день 1671

21 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 21 сентября. Украина до сих пор обсуждает наибольший удар по Москве и Московской области за все время войны, а Россия уже грозит усилением ударов по Киеву — и на ближайшие дни мониторы действительно предупредили о повышенной угрозе баллистических ударов по Киевской области.

Как проходит 1671-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В трех районах Киевщины в воскресенье вечером в результате атак вражеских БПЛА произошел пожар на территории промышленной зоны, загорелось здание СТО и частный дом, сообщает Киевская ОВА.

Российские войска ударили дронами рядом с многоэтажкой в Сумах, в результате чего погибла женщина, ее муж получил ранения.

Генштаб ВСУ: по состоянию на 22:00 на фронте зафиксировали 211 боевых столкновений, в том числе на Константиновском направлении отбиты 23 вражеских атаки, на Покровском – 15.

Мониторы сообщают, что ночью будет средний уровень угрозы дронов — ударные БпЛА продолжают атаковать Киевщину и вероятны дополнительные запуски. Также на среднем уровне баллистические угрозы — запуск Искандер/С-400/Циркон/Оникс может произойти в любой момент.

Есть угроза увеличения воздушных тревог на Западе Украины: под ударами могут находиться энергетика, транспортная инфраструктура, большие супермаркеты, — мэр Ивано-Франковска Марцинкив.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток в это время выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут боевые действия в Украине 21.09.2026

О новостях и событиях 20 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский поговорил с Трампом, Россия грозит обстрелом Киева. Хронология войны — день 1670

О происходящем 19 сентября читайте в трансляции: Трагедия в Фастовском районе и последствия удара по ТЦ в Днепре. Хронология войны — день 1669

Ситуацией в Украине 18 сентября можно ознакомиться в этом материале: Погибшие в Сумах и циничное заявление Путина. Хронология войны — день 1668