Пожежі на Київщині та загроза посилення атак Росії. Хронологія війни - день 1671

21 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 21 вересня. Україні досі обговорюють найбільший удар по Москві та Московській області за весь час війни, а Росія вже грозить посиленням ударів по Києву — і на найближчі дні монітори дійсно попередили про підвищену загрозу балістичних ударів по Київській області.

Як проходить 1671-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У трьох районах Київщини в неділю ввечері внаслідок атак ворожих БпЛА сталася пожежа на території промислової зони, загорілася будівля СТО та приватний будинок, повідомляє Київська ОВА.

Російські війська вдарили дронами поряд із багатоповерхівкою у Сумах, унаслідок чого загинула жінка, її чоловік отримав поранення.

Генштаб ЗСУ: станом на 22 на фронті зафіксували 211 бойових зіткнень, зокрема на Костянтинівському напрямку відбито 23 ворожих атаки, на Покровському – 15.

Монітори повідомляють, що протягом ночі буде середній рівень загрози дронів — ударні БпЛА продовжують атакувати Київщину та ймовірні додаткові запуски. Також на середньому рівні балістичні загрози — запуск Іскандер/С-400/Циркон/Онікс може відбутись у будь-який момент.

Є загроза збільшення повітряних тривог на Заході України: під ударами можуть бути енергетика, транспортна інфраструктура, великі супермаркети, — мер Івано-Франківська Марцинків.

Карта бойових дій станом на початок доби тим часом виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бойові дії в Україні 21.09.2026

Про новини та події 20 вересня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський поговорив із Трампом, Росія загрожує обстрілом Києва. Хронологія війни — день 1670

Про те, що відбувається 19 вересня, читайте у трансляції: Трагедія у Фастівському районі та наслідки удару по ТЦ у Дніпрі. Хронологія війни — день 1669

Із ситуацією в Україні 18 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загиблі в Сумах та цинічна заява Путіна. Хронологія війни — день 1668