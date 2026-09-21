Пожежі на Київщині та загроза посилення атак Росії. Хронологія війни - день 1671
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21 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 21 вересня. Україні досі обговорюють найбільший удар по Москві та Московській області за весь час війни, а Росія вже грозить посиленням ударів по Києву — і на найближчі дні монітори дійсно попередили про підвищену загрозу балістичних ударів по Київській області.
Як проходить 1671-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У трьох районах Київщини в неділю ввечері внаслідок атак ворожих БпЛА сталася пожежа на території промислової зони, загорілася будівля СТО та приватний будинок, повідомляє Київська ОВА.
Російські війська вдарили дронами поряд із багатоповерхівкою у Сумах, унаслідок чого загинула жінка, її чоловік отримав поранення.
Генштаб ЗСУ: станом на 22 на фронті зафіксували 211 бойових зіткнень, зокрема на Костянтинівському напрямку відбито 23 ворожих атаки, на Покровському – 15.
Монітори повідомляють, що протягом ночі буде середній рівень загрози дронів — ударні БпЛА продовжують атакувати Київщину та ймовірні додаткові запуски. Також на середньому рівні балістичні загрози — запуск Іскандер/С-400/Циркон/Онікс може відбутись у будь-який момент.
Є загроза збільшення повітряних тривог на Заході України: під ударами можуть бути енергетика, транспортна інфраструктура, великі супермаркети, — мер Івано-Франківська Марцинків.
Карта бойових дій станом на початок доби тим часом виглядає наступним чином:
Про новини та події 20 вересня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський поговорив із Трампом, Росія загрожує обстрілом Києва. Хронологія війни — день 1670
Про те, що відбувається 19 вересня, читайте у трансляції: Трагедія у Фастівському районі та наслідки удару по ТЦ у Дніпрі. Хронологія війни — день 1669
Із ситуацією в Україні 18 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загиблі в Сумах та цинічна заява Путіна. Хронологія війни — день 1668