Атака дронів на Київ та удари по окупованій Луганщині. Хронологія війни - день 1673

23 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 23 вересня. Поки Володимир Зеленський на зустрічі з Дональдом Трампом обговорював енергетичне перемирʼя та урегулювання війни, росіяни не припиняли терор мирного населення. Російські атаки тривають цілодобово і під ударом опиняється цивільна інфраструктура. Тим часом на фронті ворог продовжує тиснути, хоча ЗСУ і мають успіхи у Харківській області.

Як проходить 1673-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Києві лунали вибухи. Попередньо відомо про роботу ППО по дронах.

Під окупованим Луганськом працюють ударники Сил Оборони.

Дві людини дістали поранень внаслідок російського удару по ТЦ у Запоріжжі, повідомив в.о. керівника ОВА Семікін.

Під час зустрічі Зеленського і Трампа було досягнуто певне просування в питанні ліцензії на Patriot, — джерело РБК-Україна. Щодо решти важливих питань, співрозмовник повідомив, що зараз м'яч на полі Росії, але російська сторона поки утримується від відповідей.

Також за даними РБК-Україна, увечері за американським часом відбудеться зустріч на рівні радників зі спецпредставниками Трампа Віткоффом та Кушнером, і представниками Е3.

Про новини та події 22 вересня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський зустрівся з Трампом, а Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі. Хронологія війни — день 1672

Про те, що відбувається 21 вересня, читайте у трансляції: Невтішні прогнози на зиму та нові правила роботи лікарень під час тривог. Хронологія війни — день 1671

Із ситуацією в Україні 20 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський поговорив із Трампом, Росія загрожує обстрілом Києва. Хронологія війни — день 1670