Атака дронов на Киев и удары по оккупированной Луганщине. Хронология войны — день 1673

23 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 23 сентября. Пока Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обсуждал энергетическое перемирие и урегулирование войны, россияне не прекращали террор мирного населения. Российские атаки продолжаются круглосуточно и под ударом оказывается гражданская инфраструктура. Тем временем на фронте враг продолжает давить, хотя ВСУ и имеют успехи в Харьковской области.

Как проходит 1673-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве раздались взрывы. Предварительно известно о работе ПВО по дронам.

Под оккупированным Луганском работают ударники Сил Обороны.

Два человека получили ранения в результате российского удара по ТЦ в Запорожье, сообщил и.о. руководителя ОВА Семикина.

Во время встречи Зеленского и Трампа было достигнуто определенное продвижение по лицензии на Patriot, — источник РБК-Украина. По остальным важным вопросам собеседник сообщил, что сейчас мяч на поле России, но российская сторона пока воздерживается от ответов.

Также по данным РБК-Украина, вечером по американскому времени состоится встреча на уровне советников со спецпредставителями Трампа Виткоффом и Кушнером и представителями Е3.

О новостях и событиях 22 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский встретился с Трампом, а Россия ударила по ТЦ в Запорожье. Хронология войны — день 1672

О происходящем 21 сентября читайте в трансляции: Неутешительные прогнозы на зиму и новые правила работы больниц во время тревог. Хронология войны — день 1671

С ситуацией в Украине 20 сентября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский поговорил с Трампом, Россия грозит обстрелом Киева. Хронология войны — день 1670