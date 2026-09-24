Спецпредставник Путіна летить на переговори з командою Трампа. Хронологія війни - день 1674

24 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 24 вересня. Російські окупанти посилили тиск на фронті. За минулу добу сталось 245 бойових зіткнень. У той час, як лунають заклики до Росії піти на перемирʼя, атаки на цивільних тільки погіршуються. Окупанти, користуючись поганою погодою, запускають дрони.

Як проходить 1674-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду. Зеленський повідомив, що Австралія також надасть новий оборонний пакет на $60 млн – на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу.

Спецпредставник Путіна летить до США на переговори з командою Трампа, — Reuters. Кирило Дмитрієв у середу відправляється до Нью-Йорка, де на полях Генасамблеї ООН зустрінеться зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками адміністрації Трампа.

За словами співрозмовників, поїздка узгоджена з Путіним і стане продовженням переговорів між російськими представниками та американською стороною в Кремлі раніше цього місяця. Мета візиту — підтримати діалог між Росією та США щодо мирного врегулювання.

Про новини та події 23 вересня "Телеграф" розповідав тут: Невідомий дрон над Берліном та головні заяви Зеленського з виступу в ООН. Хронологія війни — день 1673

Про те, що відбувається 22 вересня, читайте у трансляції: Зеленський зустрівся з Трампом, а Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі. Хронологія війни — день 1672

Із ситуацією в Україні 21 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Невтішні прогнози на зиму та нові правила роботи лікарень під час тривог. Хронологія війни — день 1671