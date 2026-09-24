Спецпредставник Путіна летить на переговори з командою Трампа. Хронологія війни - день 1674
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24 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 24 вересня. Російські окупанти посилили тиск на фронті. За минулу добу сталось 245 бойових зіткнень. У той час, як лунають заклики до Росії піти на перемирʼя, атаки на цивільних тільки погіршуються. Окупанти, користуючись поганою погодою, запускають дрони.
Як проходить 1674-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Україна та Австралія підписали двосторонню безпекову угоду. Зеленський повідомив, що Австралія також надасть новий оборонний пакет на $60 млн – на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу.
Спецпредставник Путіна летить до США на переговори з командою Трампа, — Reuters. Кирило Дмитрієв у середу відправляється до Нью-Йорка, де на полях Генасамблеї ООН зустрінеться зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками адміністрації Трампа.
За словами співрозмовників, поїздка узгоджена з Путіним і стане продовженням переговорів між російськими представниками та американською стороною в Кремлі раніше цього місяця. Мета візиту — підтримати діалог між Росією та США щодо мирного врегулювання.
Про новини та події 23 вересня "Телеграф" розповідав тут: Невідомий дрон над Берліном та головні заяви Зеленського з виступу в ООН. Хронологія війни — день 1673
Про те, що відбувається 22 вересня, читайте у трансляції: Зеленський зустрівся з Трампом, а Росія вдарила по ТЦ у Запоріжжі. Хронологія війни — день 1672
Із ситуацією в Україні 21 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Невтішні прогнози на зиму та нові правила роботи лікарень під час тривог. Хронологія війни — день 1671