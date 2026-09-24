Спецпредставитель Путина летит на переговоры с командой Трампа. Хронология войны — день 1674

24 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 24 сентября. Российские оккупанты усилили давление на фронте. За минувшие сутки произошло 245 боевых столкновений. В то время как раздаются призывы к России пойти на перемирие, атаки на гражданских только ухудшаются. Оккупанты, пользуясь плохой погодой, запускают дроны.

Как проходит 1674-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина и Австралия подписали двустороннее соглашение о безопасности. Зеленский сообщил, что Австралия также предоставит новый оборонный пакет на $60 млн – на энергетику, защитное оборудование и гуманитарную помощь.

Спецпредставитель Путина летит в США на переговоры с командой Трампа — Reuters. Кирилл Дмитриев в среду отправляется в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН встретится со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими представителями администрации Трампа.

По словам собеседников, поездка согласована с Путиным и станет продолжением переговоров между российскими представителями и американской стороной в Кремле раньше этого месяца. Цель визита — поддержать диалог между Россией и США о мирном урегулировании.

О новостях и событиях 23 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Неизвестный дрон над Берлином и главные заявления Зеленского по выступлению в ООН. Хронология войны — день 1673

О происходящем 22 сентября читайте в трансляции: Зеленский встретился с Трампом, а Россия ударила по ТЦ в Запорожье. Хронология войны — день 1672

С ситуацией в Украине 21 сентября можно ознакомиться в этом материале: Неутешительные прогнозы на зиму и новые правила работы больниц во время тревог. Хронология войны — день 1671