В Луганске горит ТЦ, а украинцев могут ждать перебои с интернетом. Хронология войны – день 1675

25 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 25 сентября. Российские войска, по сравнению с прошедшими сутками, снизили давление на фронте, ведь зафиксировано 185 боевых столкновений. Тем временем, воздушные атаки украинских городов не прекращаются. В то же время, Украина уже получила данные о подготовке России к обстрелам в зимний период.

Как проходит 1675-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Из-за российских атак возможны локальные перебои с интернетом, — Флэш.

Россияне атакуют нашу информационную сетевую инфраструктуру. Но Украина является страной с максимально распределенными Интернет каналами, поэтому вся страна (область, город) не останется без Интернета. Возможные локальные перебои, которые провайдеры, я надеюсь быстро устранить.

Во временно оккупированном Луганске по прилету горит ТЦ.

О новостях и событиях 23 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Планы России на удары по Украине зимой и идея комплексного перемирия. Хронология войны — день 1674

О происходящем 23 сентября читайте в трансляции: Неизвестный дрон над Берлином и главные заявления Зеленского по выступлению в ООН. Хронология войны — день 1673

Ситуацией в Украине 22 сентября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский встретился с Трампом, а Россия ударила по ТЦ в Запорожье. Хронология войны — день 1672