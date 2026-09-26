Росіяни не припиняють терор Києва: як виглядає будинок після влучання (репортаж)

Екстрені служби продовжують працювати

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У вечір суботи, 26 вересня, російські війська вкотре атакували Київ і влучили у будівлю. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, а сам будинок зазнав пошкоджень.

Кадри з місця подій показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як відомо, влучання сталось у Шевченківському районі столиці.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок атаки немає постраждалих. З кадрів помітно, що пожежу вдалось швидко ліквідувати, хоча й охопила вона кілька приміщень.

Будинок після влучання у Києві

Будинок після влучання у Києві

Будинок після влучання у Києві

Будинок після влучання у Києві

"Пожежу в незаселеному житловому будинку в Шевченківському районі локалізували. Екстрені служби продовжують працювати на місці", — написав він.

На місці прильоту перебуває поліція.

Поліція на місці прильоту

Поліція на місці прильоту

Поліція на місці прильоту

Зауважимо, що російські атаки на Київ тривають цілий день та вечір. У місті чутно вибухи, а також повідомляється про роботу ППО. Відомом, що від російських атак за день постраждали вісім людей. Пошкодження зафіксували уже у чотирьох районах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після атак у Києві почав зникати сигнал українських каналів. Відсутність каналів фіксується в MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET TV.