Росіяни не припиняють терор Києва: як виглядає будинок після влучання (репортаж)
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Екстрені служби продовжують працювати
У вечір суботи, 26 вересня, російські війська вкотре атакували Київ і влучили у будівлю. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, а сам будинок зазнав пошкоджень.
Кадри з місця подій показав фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як відомо, влучання сталось у Шевченківському районі столиці.
Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок атаки немає постраждалих. З кадрів помітно, що пожежу вдалось швидко ліквідувати, хоча й охопила вона кілька приміщень.
"Пожежу в незаселеному житловому будинку в Шевченківському районі локалізували. Екстрені служби продовжують працювати на місці", — написав він.
На місці прильоту перебуває поліція.
Зауважимо, що російські атаки на Київ тривають цілий день та вечір. У місті чутно вибухи, а також повідомляється про роботу ППО. Відомом, що від російських атак за день постраждали вісім людей. Пошкодження зафіксували уже у чотирьох районах.
Раніше "Телеграф" розповідав, що після атак у Києві почав зникати сигнал українських каналів. Відсутність каналів фіксується в MEGOGO, Київстар ТБ та SWEET TV.