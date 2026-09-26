Россияне не прекращают террор Киева: как выглядит дом после попадания (репортаж)

Экстренные службы продолжают работать

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В вечер субботы, 26 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Киев и попали в здание. В результате атаки вспыхнул пожар, а сам дом получил повреждения.

Кадры с места событий показал фотокорреспондент "Телеграфа " Ян Доброносов. Как известно, попадание произошло в Шевченковском районе столицы.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал, что в результате атаки нет пострадавших. На кадрах видно, что пожар удалось быстро ликвидировать, хотя и охватил несколько помещений.

Дом после попадания в Киеве

Дом после попадания в Киеве

Дом после попадания в Киеве

Дом после попадания в Киеве

"Пожар в незаселенном жилом доме в Шевченковском районе локализовали. Экстренные службы продолжают работать на месте", — написал он.

На месте прилета находится полиция.

Полиция на месте прилета

Полиция на месте прилета

Полиция на месте прилета

Отметим, что российские атаки на Киев продолжаются целый день и вечер. В городе слышны взрывы, а также сообщается о работе ПВО. Известно, что от российских атак за день пострадали восемь человек. Повреждения зафиксировали уже в четырех районах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после атак в Киеве начал исчезать сигнал украинских каналов. Отсутствие каналов фиксируется в MEGOGO, Киевстаре ТВ и SWEET TV.