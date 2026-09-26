Россияне не прекращают террор Киева: как выглядит дом после попадания (репортаж)
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Экстренные службы продолжают работать
В вечер субботы, 26 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Киев и попали в здание. В результате атаки вспыхнул пожар, а сам дом получил повреждения.
Кадры с места событий показал фотокорреспондент "Телеграфа " Ян Доброносов. Как известно, попадание произошло в Шевченковском районе столицы.
Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал, что в результате атаки нет пострадавших. На кадрах видно, что пожар удалось быстро ликвидировать, хотя и охватил несколько помещений.
"Пожар в незаселенном жилом доме в Шевченковском районе локализовали. Экстренные службы продолжают работать на месте", — написал он.
На месте прилета находится полиция.
Отметим, что российские атаки на Киев продолжаются целый день и вечер. В городе слышны взрывы, а также сообщается о работе ПВО. Известно, что от российских атак за день пострадали восемь человек. Повреждения зафиксировали уже в четырех районах.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после атак в Киеве начал исчезать сигнал украинских каналов. Отсутствие каналов фиксируется в MEGOGO, Киевстаре ТВ и SWEET TV.