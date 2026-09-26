Новые атаки дронов РФ и слухи о встрече Зеленского с Путиным в Москве. Хронология войны — день 1676

26 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 26 сентября. Бои на фронте не утихают, в частности, наиболее активными были россияне на Константиновском направлении. Враги непрестанно обстреливают мирных украинцев, как заявил президент РФ Владимир Путин, это такой "ответ" Украине.

Как проходит 1676-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве вражеские дроны.

Новые сутки – старые атаки беспилотниками РФ

Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября Трамп якобы предложил ему поехать в Москву для переговоров с Путиным по завершению войны, но Зеленский отказался. В Офисе президента Украины опровергли эту информацию.

США не включили в новый пакет военной помощи Украине ракеты для систем ПВО Patriot. При этом администрация Трампа потратит на помощь все 400 млн долларов, ранее одобренный Конгрессом США, пишет Reuters.

Войска РФ вечером атаковали дроном Иванковский лицей №2 в Вышгородском районе Киевской области.

Карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 26.09.2026

С ситуацией в Украине 24 сентября можно ознакомиться в этом материале: Вызывающие заявления Путина, Ставка Зеленского и дефицит Aznauri. Хронология войны — день 1675

О новостях и событиях 23 сентября Телеграф рассказывал здесь: Планы России на удары по Украине зимой и идея комплексного перемирия. Хронология войны — день 1674

О происходящем 23 сентября читайте в трансляции: Неизвестный дрон над Берлином и главные заявления Зеленского по выступлению в ООН. Хронология войны — день 1673