Нові атаки дронів РФ та чутки про зустріч Зеленського з Путіним у Москві. Хронологія війни - день 1676

26 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 26 вересня. Бої на фронті не вщухають, зокрема найбільш активними були росіяни на Костянтинівському напрямку. Вороги безперестанну обстрілюють мирних українців, як заявив президент РФ Володимир Путін, це така "відповідь" Україні.

Як проходить 1676-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі ворожі дрони.

Нова доба - старі атаки безпілотниками РФ

Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що під час зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку 22 вересня Трамп нібито запропонував йому поїхати до Москви для переговорів із Путіним щодо завершення війни, але Зеленський відмовився. В Офісі президента України спростували цю інформацію.

США не включили до нового пакету військової допомоги Україні ракети для систем ППО Patriot. При цьому адміністрація Трампа витратить на допомогу всі 400 млн. доларів, який раніше схвалив Конгрес США, пише Reuters.

Війська РФ увечері атакували дроном Іванківський ліцей №2 у Вишгородському районі Київської області.

Карта бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Україні 26.09.2026

Із ситуацією в Україні 24 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зухвалі заяви Путіна, Ставка Зеленського та дефіцит Aznauri. Хронологія війни — день 1675

Про новини та події 23 вересня "Телеграф" розповідав тут: Плани Росії на удари по Україні взимку та ідея комплексного перемирʼя. Хронологія війни — день 1674

Про те, що відбувається 23 вересня, читайте у трансляції: Невідомий дрон над Берліном та головні заяви Зеленського з виступу в ООН. Хронологія війни — день 1673