Последствия атаки дронов на Киев и продвижение россиян на фронте. Хронология войны — день 1677

27 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре воскресенье, 27 сентября. Российские войска продолжают регулярные атаки дронов на украинские города. Тем временем ситуация на фронте остается напряженной. Аналитики сообщают о продвижении россиян в Донецкой области.

Как проходит 1677-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Соломенском районе Киева в результате атаки РФ пострадала женщина, — ГСЧС. Поврежден фасад 5-этажного жилого дома. В Шевченковском районе в результате атаки БПЛА загорелся нежилой дом. Пожар ликвидирован.

Немецкий министр иностранных дел Вадефуль заявил, что встретился с Лавровым по просьбе коллег.

"С одной стороны, многочисленные коллеги попросили меня быть открытым к разговору. Они советовали, что в какой-то момент снова необходимо начать разговаривать друг с другом напрямую", — сказал он в интервью ZDF.

Немецкий министр также не хочет, чтобы европейцы полностью уступили американцам взаимодействие с Россией.

С ситуацией в Украине 26 сентября можно ознакомиться в этом материале: Попадание дронов в Киеве и перебои с сигналом украинских телеканалов. Хронология войны — день 1676

О новостях и событиях 25 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Вызывающие заявления Путина, Ставка Зеленского и дефицит Aznauri. Хронология войны — день 1675

О происходящем 24 сентября читайте в трансляции: Планы России на удары по Украине зимой и идея комплексного перемирия. Хронология войны — день 1674