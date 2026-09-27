Наслідки атаки дронів на Київ та просування росіян на фронті. Хронологія війни - день 1677

27 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі неділя, 27 вересня. Російські війська продовжують регулярні атаки дронів на українські міста. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітики повідомляють про просування росіян у Донецькій області.

Як проходить 1677-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Солом’янському районі Києва внаслідок атаки РФ постраждала жінка, — ДСНС. Пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку. У Шевченківському районі внаслідок атаки БпЛА загорівся нежитловий будинок. Пожежу ліквідовано.

Німецький міністр закордонних справ Вадефуль заявив, що зустрівся з Лавровим на прохання колег.

"З одного боку, численні колеги попросили мене бути відкритим до розмови. Вони радили, що в якийсь момент знову необхідно почати розмовляти один з одним безпосередньо", — сказав він в інтерв'ю ZDF.

Німецький міністр також не хоче, щоб європейці повністю поступилися американцям взаємодією з Росією.

Із ситуацією в Україні 26 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання дронів у Києві та перебої з сигналом українських телеканалів. Хронологія війни — день 1676

Про новини та події 25 вересня "Телеграф" розповідав тут: Зухвалі заяви Путіна, Ставка Зеленського та дефіцит Aznauri. Хронологія війни — день 1675

Про те, що відбувається 24 вересня, читайте у трансляції: Плани Росії на удари по Україні взимку та ідея комплексного перемирʼя. Хронологія війни — день 1674