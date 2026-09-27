Наслідки атаки дронів на Київ та просування росіян на фронті. Хронологія війни - день 1677
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27 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі неділя, 27 вересня. Російські війська продовжують регулярні атаки дронів на українські міста. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітики повідомляють про просування росіян у Донецькій області.
Як проходить 1677-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Солом’янському районі Києва внаслідок атаки РФ постраждала жінка, — ДСНС. Пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку. У Шевченківському районі внаслідок атаки БпЛА загорівся нежитловий будинок. Пожежу ліквідовано.
Німецький міністр закордонних справ Вадефуль заявив, що зустрівся з Лавровим на прохання колег.
"З одного боку, численні колеги попросили мене бути відкритим до розмови. Вони радили, що в якийсь момент знову необхідно почати розмовляти один з одним безпосередньо", — сказав він в інтерв'ю ZDF.
Німецький міністр також не хоче, щоб європейці повністю поступилися американцям взаємодією з Росією.
Із ситуацією в Україні 26 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання дронів у Києві та перебої з сигналом українських телеканалів. Хронологія війни — день 1676
Про новини та події 25 вересня "Телеграф" розповідав тут: Зухвалі заяви Путіна, Ставка Зеленського та дефіцит Aznauri. Хронологія війни — день 1675
Про те, що відбувається 24 вересня, читайте у трансляції: Плани Росії на удари по Україні взимку та ідея комплексного перемирʼя. Хронологія війни — день 1674