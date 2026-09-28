Шквал атак на Киев и обострение на Константиновском направлении. Хронология войны — день 1678

28 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 28 сентября. Ситуация на фронте остается напряженной — число боев несколько возросло, но наиболее ожесточенными остаются Константиновское и Покровское направления. Между тем россияне почти без перерыва терроризируют мирных украинцев, в частности, чуть ли не больше всего страдает Киев.

Как проходит 1678-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Сообщается о взрывах в Киеве, Кропивницком, Запорожье. В Киеве прилет у Дворца Украины, сообщают каналы.

Мониторы сообщают о реактивных "Шахедах" в нескольких областях и "Герань-5" в Киевской области. Актуальная карта тревог выглядит так:

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 28.09.2026

О том, что происходит 27 сентября, читайте в трансляции: Новые жестокие удары по Киеву и доставка еды в Олешки. Хронология войны — день 1677

С ситуацией в Украине 26 сентября можно ознакомиться в этом материале: Прилет дронов в Киеве и перебои с сигналом украинских телеканалов. Хронология войны — день 1676

О новостях и событиях 25 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Дерзкие заявления Путина, Ставка Зеленского и дефицит Aznauri. Хронология войны — день 1675