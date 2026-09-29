Контрнаступление ВСУ на Донбассе и последствия атак на Киев. Хронология войны — день 1679

29 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 29 сентября. Российские войска не прекращают обстрелы украинских городов, терроризируя мирное население. Ситуация на фронте тоже остается напряженной. Украинские войска продолжают оттеснять врага в Донецкой области.

Как проходит 1679-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 26 пострадавших и двое погибших в столице в результате атак врага 28 сентября, — Кличко. 8 раненых медики госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте.

Украина не ожидает перемирия в Черном море, РФ отклонила все предложения, — Высоцкий. Украине нужно перемирие, чтобы возобновить экспорт зерна в Черном море. Однако надеяться на это напрасно.

"К сожалению, сложно представить какие-либо положительные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы", — сказал министр агрополитики.

Украинская армия провела самое большое с 2022 года контрнаступление на Донбассе, — СМИ.

В результате операции "Вивальди", благодаря которой ВСУ лишили российские силы плацдарма вблизи Лимана, поставив на грань окружения наступавшие на Славянск подразделения, ВСУ освободили вдвое больше территорий, чем во время контрнаступления 2023 года.

Теперь ВСУ удалось выбить из-под контроля РФ 240 кв. км на ключевом для Кремля направлении – в Донбассе. Еще 430 кв. км с февраля российские войска потеряли в Днепропетровской области.

Российская группировка "Запад" потерпела значительное поражение в этом году. Украинцы близки к тому, чтобы обезопасить Славянск, один из двух ключевых городов Донбасса, отодвинув линию фронта. Город Лиман, ключ к северу Донбасса, теперь хорошо защищен и обеспечивается поставками.

Удачи Украины на поле боя, возможно, заставляют Владимира Путина пересмотреть его "теорию победы". Если раньше Путин рассчитывал разгромить фронт ВСУ в районе городов-крепостей Донбасса, то теперь он полагается на стратегию дальнобойных ударов зимой, чтобы заставить Украину капитулировать.

О происходящем 28 сентября читайте в трансляции: Последствия российских обстрелов и повторные удары по Киеву. Хронология войны — день 1678

С ситуацией в Украине 27 сентября можно ознакомиться в этом материале: Новые жестокие удары по Киеву и доставка еды Олешкам. Хронология войны — день 1677

О новостях и событиях 26 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Попадание дронов в Киеве и перебои с сигналом украинских телеканалов. Хронология войны — день 1676