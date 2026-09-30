Россияне атакуют дронами Киев и давят на фронте. Хронология войны — день 1680

30 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 30 сентября. Российские войска усиливают давление на фронте. За минувшие сутки произошло 189 боевых столкновений. Тем временем дроновые атаки на украинские города не прекращаются. Западные журналисты убеждены, что россияне преследуют цель парализовать Киев, а пик атак придется на ноябрь.

Как проходит 1680-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве снова слышны взрывы на фоне атаки дронов.

О том, что происходит 29 сентября, читайте в трансляции: Попадание дрона в дом в Харькове и падение обломков "шахеда" на мост в Киеве. Хронология войны — день 1679

С ситуацией в Украине 28 сентября можно ознакомиться в этом материале: Последствия российских обстрелов и повторные удары по Киеву. Хронология войны — день 1678

О новостях и событиях 27 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Новые жестокие удары по Киеву и доставка еды Олешкам. Хронология войны — день 1677