Наслідки прильоту у Києві та влучання в Одесі. Хронологія війни — день 1681

1 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 1 жовтня. Російські війська вже почали зазіхати на українську енергетику. Внаслідок ударів відключення світла торкнуться кількох областей, зокрема і Києва. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою, хоча ЗСУ і вдається відтісняти ворога.

Як проходить 1681-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ворожий дрон влучив біля ЖК у Солом'янському районі. Про це повідомляють місцеві пабліки. Виникла пожежа, яку вже гасять. Мер міста Віталій Кличко також повідомляв про влучання в складські приміщення в Оболонському районі. Наразі немає інформації про постраждалих. Екстрені служби вже прямують на місця.

Також є інформація про влучання у бізнес-центр в Одесі.

Про те, що відбувається 30 вересня, читайте у трансляції: Успіхи ЗСУ на фронті та відключення світла через атаку РФ. Хронологія війни — день 1680

Із ситуацією в Україні 29 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання дрона у будинок у Харкові та падінням уламків "шахеда" на міст у Києві. Хронологія війни — день 1679

Про новини та події 28 вересня "Телеграф" розповідав тут: Наслідки російських обстрілів та повторні удари по Києву. Хронологія війни — день 1678