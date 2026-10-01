Последствия прилета в Киеве и попадание в Одессе. Хронология войны — день 1681

1 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре четверг, 1 октября. Российские войска уже начали посягать на украинскую энергетику. В результате ударов отключения света коснутся нескольких областей, в том числе и Киева. Между тем, на фронте ситуация остается напряженной, хотя ВСУ и удается оттеснять врага.

Как проходит 1681-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Вражеский дрон попал возле ЖК в Соломенском районе. Об этом сообщают местные паблики. Возник пожар, который уже тушат. Мэр города Виталий Кличко также сообщал о попадании в складские помещения в Оболонском районе. Пока нет информации о пострадавших. Экстренные службы уже направляются на места.

Также есть информация о попадании в бизнес-центр в Одессе.

О происходящем 30 сентября читайте в трансляции: Успехи ВСУ на фронте и отключение света из-за атаки РФ. Хронология войны — день 1680

С ситуацией в Украине 29 сентября можно ознакомиться в этом материале: Попадание дрона в дом в Харькове и падением обломков "шахеда" на мост в Киеве. Хронология войны — день 1679

О новостях и событиях 28 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Последствия российских обстрелов и повторные удары по Киеву. Хронология войны — день 1678