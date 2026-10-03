Нападение на Днепр и пострадавшие в Гостомеле. Хронология войны — день 1683

3 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 3 октября. Россияне продолжают атаковать украинские города, в частности, под ударами оказывались Киев и Днепр. Между тем, ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки произошло 164 боевых столкновения.

Как проходит 1683-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре после взрыва виднеется задымление. Предварительно известно о попадании в крышу бизнес-центра.

В Гостомеле четверо пострадавших в результате атаки БпЛА, — Ткаченко. Два человека получили легкие травмы: у мужчины — ожоги головы, у женщины — ушиб коленного сустава и острая реакция на стресс.

Киев в очень драматической ситуации. Враг "разносят" город. Жить как в мирное время больше не получится, – Кличко.

О происходящем 2 октября читайте в трансляции: Удар по составам под Киевом и последствия атаки на Харьков. Хронология войны — день 1682

С ситуацией в Украине 1 октября можно ознакомиться в этом материале: Южный мост снова атакован, а у россиян разбился вертолет. Хронология войны — день 1681

О новостях и событиях 30 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Успехи ВСУ на фронте и отключение света из-за атаки РФ. Хронология войны — день 1680