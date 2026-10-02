Взрыв в Днепре и атака дронов на Россию. Хронология войны — день 1682
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2 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре пятница, 2 октября. Российские войска продолжают атаковать украинские города. Кроме энергетики под ударом оказываются логистические узлы, в частности, в Киеве уже второй раз был атакован Южный мост.
Как проходит 1682-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 В Днепре был слышен взрыв.
Более 400 БПЛА летят атаковать РФ и объекты на временно оккупированных территориях.
Украинская FP-7 позволяет уничтожать российские бункеры, мосты и другие укрепленные цели, с которыми дальнобойные дроны практически не справляются, — The Wall Street Journal
Главное преимущество баллистики – большая мощность и высокая скорость на конечном участке траектории, что значительно усложняет перехват. С собственной FP-7 Украина также вошла в небольшую группу стран, способных самостоятельно производить баллистические ракеты.
О происходящем 1 октября читайте в трансляции: Южный мост снова атакован, а у россиян разбился вертолет. Хронология войны — день 1681
С ситуацией в Украине 30 сентября можно ознакомиться в этом материале: Успехи ВСУ на фронте и отключение света из-за атаки РФ. Хронология войны — день 1680
О новостях и событиях 29 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Попадание дрона в дом в Харькове и падением обломков "шахеда" на мост в Киеве. Хронология войны — день 1679