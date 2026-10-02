Вибух у Дніпрі та атака дронів на Росію. Хронологія війни — день 1682
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2 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 2 жовтня. Російські війська продовжують атакувати українські міста. Окрім енергетики під ударом опиняються логістичні вузли, зокрема у Києві вже вдруге було атаковано Південний міст.
Як проходить 1682-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Дніпрі було чутно вибух.
Понад 400 БпЛА летять атакувати РФ та об'єкти на тимчасово окупованих територіях.
Українська FP-7 дає можливість знищувати російські бункери, мости та інші укріплені цілі, з якими далекобійні дрони практично не справляються, — The Wall Street Journal
Головна перевага балістики — велика потужність і висока швидкість на кінцевій ділянці траєкторії, що значно ускладнює перехоплення. З власною FP-7 Україна також увійшла до невеликої групи країн, здатних самостійно виробляти балістичні ракети.
Про те, що відбувається 1 жовтня, читайте у трансляції: Південний міст знову атаковано, а у росіян розбився вертоліт. Хронологія війни — день 1681
Із ситуацією в Україні 30 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Успіхи ЗСУ на фронті та відключення світла через атаку РФ. Хронологія війни — день 1680
Про новини та події 29 вересня "Телеграф" розповідав тут: Влучання дрона у будинок у Харкові та падінням уламків "шахеда" на міст у Києві. Хронологія війни — день 1679