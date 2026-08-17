Взрыв неизвестного боеприпаса в Одессе и атака БпЛА на Сумы. Хронология войны — день 1636

17 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 17 августа. Боевые столкновения на фронте не утихают, в частности, за минувшие сутки зафиксировали по меньшей мере 180 боев, больше всего из них произошло на Покровском и Славянском направлениях. Продолжаются и атаки на мирных украинцев.

Как проходит 1636-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Ночь будет без массированного комбинированного удара. Угроза баллистики для столицы стабильно остается на среднем-высоком уровне, сообщают мониторы.

Но беспилотники атакуют Одесскую область и Сумы.

Между тем, стало известно о взрыве неизвестного боеприпаса прямо у полного людей пляжа Ланжерон в Одессе.

О том, что происходило 16 августа, читайте в трансляции: Шествие в Киеве за возвращение Федорова и удар по Краматорску. Хронология войны — день 1635

Ситуацией в Украине 15 августа можно ознакомиться в этом материале: Критическая нехватка ПВО и войска Беларуси на границе с Украиной. Хронология войны — день 1634

О новостях и событиях 14 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Налет "Бандеролей" и активность Беларуси на границе. Хронология войны — день 1633