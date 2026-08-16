Россияне атаковали Запорожье и "принимают" дроны в Донецке. Хронология войны — день 1635

16 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 16 августа. Российские войска не прекращают давить на фронте, сосредотачивая усилия на Донбассе. Самыми горячими остаются Покровское, Константиновский и Славянский направления. Тем временем враг атакует украинские города воздушными целями. Страдают гражданские люди, а также инфраструктура.

Как проходит 1635-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Войска РФ атаковали Грозное в Запорожье — ранен человек, повреждены помещения и сельскохозяйственная техника, сообщил руководитель ОВА Федоров.

Во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар после взрывов.

Временно оккупирован Донецк после взрывов

Ситуацией в Украине 15 августа можно ознакомиться в этом материале: Критическая нехватка ПВО и войска Беларуси на границе с Украиной. Хронология войны — день 1634

О новостях и событиях 14 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Налет "Бандеролей" и активность Беларуси на границе. Хронология войны — день 1633

О происходящем 13 августа читайте в трансляции: Взрывы в Житомире и угроза ракетных обстрелов. Хронология войны — день 1632