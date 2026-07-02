Почти сотня погибших и раненых. Все о последствиях массированной атаки на Киев (обновлено)

По меньшей мере 30 локациий по всему городу пострадали в результате обстрела

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В ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку по Киеву, применив дроны и ракеты. В результате есть погибшие, пострадавшие и масштабные разрушения на нескольких районах столицы.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщает о 13 погибших. Взрывы гремели в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Деснянском, Оболонском и Печерском районах Киева. Кроме того, пострадали здание подстанции скорой медицинской помощи, АЗС, Института биохимии им. Палладина, гостиница, частные дома.

По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, уже подтверждено 86 пострадавших, в том числе 2 ребенка — 6-летняя девочка и ее полуторагодовалый брат.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры отметили, что больше всего повреждены жилые дома в Дарницком районе Киева. В настоящее время продолжаются спасательные операции в местах попадания и падения обломков, под завалами могут быть люди. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту атаки.

Что известно об атаке

Так, в Дарницком районе, в результате падения обломков возле жилого дома, в одной из квартир дома были заблокированы люди. Произошло разрушение с первого по шестой этажи в девятиэтажке. Зафиксировано возгорание и частичное разрушение 5-этажного жилого дома. Также произошли возгорания ряда частных домов.

В Шевченковском районе произошло возгорание возгорание на крыше гостиницы. Позже стало известно о повреждении здания, где находится одна из подстанций скорой помощи. В результате известно о пяти пострадавших — медиках и водителях подстанции. Один из них, парамедик, в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, вследствие падения обломков, произошло возгорание рынка.

В Голосеевском районе горела крыша многоэтажного жилого дома. На месте работали экстренные службы.

В Святошинском районе – пожар в частном доме. Также в другом частном доме, в который попали обломки, заблокированы люди.

В Деснянском районе разрушение в 9-этажном жилом доме. В нем есть заблокированные люди.

В Оболонском районе продолжают ликвидировать пожар на складах.

В Печерском районе зафиксированы повреждения жилой девятиэтажки и пожар на площади 200 квадратных метров в пределах первого и второго этажей.

В Киевской ГВА сообщают, что в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Россия бомбит АЗС в Днепре и области. Очевидец рассказал о последствиях.