Пожары и пострадавшие: что известно о ночной ракетной атаке на Киев (фото)

Горожан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги

В ночь на 28 июня Россия атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате происшествия есть пострадавшие, а на некоторых локациях произошли возгорания.

Как сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком был зафиксирован пожар возле жилого дома и на СТО.

По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до двух человек.

Согласно информации Воздушных сил Украины, враг запускал баллистические ракеты внаправления Киева примерно в 02:00. Всего, как сообщают в соцсетях, было слышно несколько взрывов.

Местные паблики публикуют видео с пожаром в результате ударов по городу.

В 05:17 был объявлен отбой воздушной тревоги. Городская власть просит местных жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в этот момент в безопасных местах до особого распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия убила киевлянку прямо на пляже в Одессе, куда та приехала на отдых. Медики пытались оказать помощь 26-летней женщине, которой, по информации пабликов, осколок вражеского дрона прилетел прямо в горло.