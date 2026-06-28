Пожары и пострадавшие: что известно о ночной ракетной атаке на Киев (фото)
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Горожан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги
В ночь на 28 июня Россия атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате происшествия есть пострадавшие, а на некоторых локациях произошли возгорания.
Как сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Дарницком был зафиксирован пожар возле жилого дома и на СТО.
По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до двух человек.
Согласно информации Воздушных сил Украины, враг запускал баллистические ракеты внаправления Киева примерно в 02:00. Всего, как сообщают в соцсетях, было слышно несколько взрывов.
Местные паблики публикуют видео с пожаром в результате ударов по городу.
В 05:17 был объявлен отбой воздушной тревоги. Городская власть просит местных жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в этот момент в безопасных местах до особого распоряжения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия убила киевлянку прямо на пляже в Одессе, куда та приехала на отдых. Медики пытались оказать помощь 26-летней женщине, которой, по информации пабликов, осколок вражеского дрона прилетел прямо в горло.