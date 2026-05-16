Днепр и Кривой Рог под атакой России. Что известно о последствиях удара (фото, видео)

В небо поднялся столб дыма

В субботу, 16 мая, в Днепре днем раздались мощные взрывы. Город находился под атакой "шахедов". Также фиксировали пуски крылатых ракет в направлении Кременчуга и Кривого Рога.

Об этом сообщают Воздушные силы. По словам волонтера Тимофея Кучера, в Днепре есть попадания.

UPD: В Кривом Роге есть попадание в результате ракетной атаки, сообщает Александр Вилкул. По его словам, зафиксировано разрушение объекта промышленной инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

"Днепр — БпЛА в окрестностях города", — писали ВС.

Мониторы предупреждали, что на город летело четыре дрона. Некоторые из них удалось сбить силами ПВО, однако один из "шахедов" попал. Кучер говорит, что БПЛА были управляемые и летели довольно низко.

"Есть попадание в городе… Они управляемые", — говорится в сообщении.

Дым после взрывов в Днепре. Фото: местные каналы

В сети уже публикуют фото дыма после взрывов в Днепре, а также видео, как "шахеды" летели над городом.

По данным Кучера, было зафиксировано движение крылатых ракет в направлении Кременчуга и Кривого Рога. Местных призывают находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

"Северные районы Кривбасса все сами услышали, видно задымление", — говорится в сообщении.

В 12:38 в Днепре объявили отбой воздушной тревоги. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что в ночь на 14 мая Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве было зафиксировано попадание в многоэтажку, один из подъездов полностью разрушен. В результате атаки погибли 24 человека, из них трое детей, и более 50 человек получили ранения.

