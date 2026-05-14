Дом сложился как карточный. Как Киев пережил массированную российскую атаку (репортаж Яна Доброносова)

Татьяна Крутякова
Последствия удара по столице Новость обновлена 14 мая 2026, 09:03
Под завалами могут быть люди

В ночь на 14 мая Россия совершила массированную атаку на Киев. Зафиксировано попадание в АЗС, многоэтажку и пожар. Известно о более 10 пострадавших.

UPD: 09:00 Кличко сообщил, что в столице 32 пострадавших после массированной атаки врага. Среди них одномесячный ребенок.

По состоянию на 8:00 известно о 31 пострадавшем, из которых один ребенок, один погибший. В Дарницком районе удалось спасти 27 человек, здесь 18 квартир разрушены. Также на левом берегу Киева есть перебои с водоснабжением.

Как сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, уже известно, что в результате атаки пострадали 16 человек. К сожалению, один человек погиб. По состоянию на 6.45 атака на столицу продолжается, в городе раздаются взрывы. По данным мониторов, Киев атакуют дронами и баллистикой. Людей призывают находиться в укрытиях.

На месте одного из попаданий уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, известно об 11 пострадавших, девять из которых в настоящее время госпитализированы в больницы. В результате российской атаки пострадала гражданская инфраструктура, есть обвал домов. Под завалами могут находиться люди, на месте уже работают спасатели.

Последствия удара по Киеву 14 мая:

  • В Дарницком районе есть попадания в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены. Также в этом районе зафиксировано падение обломков на территорию АЗС. Возник сильный пожар, дым от которого затянуло почти все небо.
Последствия атаки в Киев, Дарницкий район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия атаки в Киев, Дарницкий район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Как выглядит многодворовка, куда попали. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
  • В Соломенском районе — возгорание припаркованного автомобиля.
  • В Голосеевском районе города обломки упали на проезжую часть.
  • В Святошинском районе – падение обломков на открытую территорию.
Последствия атаки в Киев, Дарницкий район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Пожар после взрыва в Дарницком районе Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Один из пострадавших домов после взрыва. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия атаки в Киев, Дарницкий район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Спасатели работают на месте попадания. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
  • В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории и трехэтажное здание паркинга и бизнес центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже, есть попадание в 25 этажную недостройку, есть раненые.
  • В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пяти этажного жилого дома. Выявлен один пострадавший. По другому адресу попадание БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано поражение частного жилого дома. Еще произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.
Последствия атаки в Киев, Дарницкий район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Как смотрится многоэтажка в Дарницком районе. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

