Будинок склався як картковий. Як Київ пережив масовану російську атаку (репортаж Яна Доброносова)

Під завалами можуть бути люди

У ніч на 14 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Зафіксовано влучання в АЗС, багатоповерхівку та пожежі. Відомо про понад 10 постраждалих.

UPD: Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, вже відомо, що внаслідок атаки постраждало 16 осіб. На жаль, одна людина загинула. Станом на 6:45 атака на столицю триває, у місті лунають вибухи. За даними моніторів, Київ атакують дронами та балістикою. Людей закликають перебувати в укриттях

На місці одного з влучань вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

За даними мера столиці Віталія Кличка, відомо про 11 постраждалих, дев’ятеро із яких наразі госпіталізовані до лікарень. Внаслідок російської атаки постраждала цивільна інфраструктура, є обвал будинків. Під завалами можуть бути люди, на місці вже працюють рятувальники.

Наслідки удару по Києву 14 травня:

У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обрушились конструкції. 10 осіб врятовано. Також у цьому районі зафіксовано падіння уламків на територію АЗС. Виникла сильна пожежа, дим від якої затягнув майже все небо.

Наслідки атаки на Київ, Дарницький район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає багатопворехівка, куди влучили. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В Соломʼянському районі — загоряння припаркованого автомобіля.

В Голосіївському районі міста уламки впали на проїжджу частину.

В Святошинському районі — падіння уламків на відкриту територію.

Пожежа після вибуху у Дарницькому районі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Один з постраждалих будинків після вибуху. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі, є влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою адресою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. Ще сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

Як виглядає багатоповерхівка в Дарницькому районі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники розбирають завали в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

