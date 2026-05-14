Будинок склався як картковий. Як Київ пережив масовану російську атаку (репортаж Яна Доброносова)

Тетяна Крутякова
Наслідки удару по столиці Новина оновлена 14 травня 2026, 06:47
Під завалами можуть бути люди

У ніч на 14 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Зафіксовано влучання в АЗС, багатоповерхівку та пожежі. Відомо про понад 10 постраждалих.

UPD: Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, вже відомо, що внаслідок атаки постраждало 16 осіб. На жаль, одна людина загинула. Станом на 6:45 атака на столицю триває, у місті лунають вибухи. За даними моніторів, Київ атакують дронами та балістикою. Людей закликають перебувати в укриттях

На місці одного з влучань вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

За даними мера столиці Віталія Кличка, відомо про 11 постраждалих, дев’ятеро із яких наразі госпіталізовані до лікарень. Внаслідок російської атаки постраждала цивільна інфраструктура, є обвал будинків. Під завалами можуть бути люди, на місці вже працюють рятувальники.

Наслідки удару по Києву 14 травня:

  • У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обрушились конструкції. 10 осіб врятовано. Також у цьому районі зафіксовано падіння уламків на територію АЗС. Виникла сильна пожежа, дим від якої затягнув майже все небо.
Наслідки атаки на Київ, Дарницький район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки атаки на Київ, Дарницький район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як виглядає багатопворехівка, куди влучили. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
  • В Соломʼянському районі — загоряння припаркованого автомобіля.
  • В Голосіївському районі міста уламки впали на проїжджу частину.
  • В Святошинському районі — падіння уламків на відкриту територію.
Наслідки атаки на Київ, Дарницький район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Пожежа після вибуху у Дарницькому районі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Один з постраждалих будинків після вибуху. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки атаки на Київ, Дарницький район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
  • В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі, є влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.
  • У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою адресою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. Ще сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.
Наслідки атаки на Київ, Дарницький район. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Як виглядає багатоповерхівка в Дарницькому районі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Рятувальники розбирають завали в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що вдень 13 травня Росія атакувала Україну. Було зафіксовано удари дронами та ракетами.

