Разрушенные дома и отключение света. Все о массированной атаке России по Украине (фото, видео)
Число пострадавших растет
Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 14 мая. Взрывы раздавались не только в Киеве, но и в Хмельницкой, Одесской, Харьковской и других областях.
UPD: Как сообщили в Воздушных силах, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракета и 652 беспилотника разных типов. В частности:
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400
- 652 враждебные БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.
По данным мониторов, основной фокус атаки был направлен на столицу, Кременчуг и отдельные районы центральных областей Украины. Накануне вечером Россия запустила на Староконстантинов "Кинжалы".
Известно, что Кременчуг атаковали баллистикой и около 40 единиц дронов. В столицу также летела баллистика, не менее 10 ракет и более 50 "шахедов". В результате есть разрушение многоэтажек, попадание в АЗС и пострадавшие.
"Учитывая обе волны (день минувших суток и эту ночь), враг атаковал 23 области из 24, все, кроме Луганщины и автономной республики Крым", — пишут мониторы.
Какие последствия удара по областям:
- В Черниговской области более 31 тысячи абонентов остались без света. Россия атаковала энергообъект.
- В Киевской области есть повреждения и пожары в Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах. Пострадали 7 человек, среди них 1 ребенок. В большинстве случаев повреждены частные жилые дома. В Киеве есть попадания в многоэтажку, АЗС и дома. 29 человек ранены, один погибший.
- Одесская область. Враг атаковал регион несколькими волнами БПЛА. Обошлось без попаданий и пострадавших.
- В Харькове в результате атаки зафиксировано попадание вражеского дрона "шахед" по Основянскому району.
- В Днепропетровской области россияне нанесли более 10 ударов дронами и артиллерией. На Никопольщине повреждены дома, в Синельниковском районе из-за атаки горел частный дом.
- Сумы. Ночью в области активно работали средства ПВО — сбивали ударные дроны, которые россияне запускали по другим регионам страны. О разрушениях и падениях обломков пока не сообщалось.
- Полтава. В Кременчугском районе зафиксированы последствия комбинированных ударов. Повреждены технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия. Разрушены и повреждены частные дома на двух локациях.
