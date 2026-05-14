Зруйновані будинки та відключення світла. Усе про масовану атаку Росії по Україні (фото, відео)

Кількість постраждалих зростає

Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 14 травня. Вибухи лунали не тільки в Києві, а й в Хмельницькій, Одеській, Харківській та інших областях.

UPD: Як повідомили в Повітряних силах, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів. Зокрема:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

За даними моніторів, основний фокус атаки був спрямований на столицю, Кременчук та окремі райони центральних областей України. Напередодні ввечері Росія запустила на Старокостянтинів "Кинджали".

Відомо, що Кременчук атакували балістикою та приблизно 40 одиницями дронів. На столицю також летіла балістика, не менше 10 ракет та понад 50 "шахедів". Внаслідок чого є руйнування багатоповерхівок, влучання в АЗС та постраждалі.

"Враховуючи обидві хвилі (день минулої доби та цю ніч), ворог атакував 23 області з 24, усі, окрім Луганщини та автономної республіки Крим", — пишуть монітори.

Які наслідки удару по областях:

На Чернігівщині понад 31 тисяча абонентів залишились без світла. Росія атакувала енергооб'єкт.

понад 31 тисяча абонентів залишились без світла. Росія атакувала енергооб'єкт. На Київщині є пошкодження та пожежі в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах. Постраждали 7 людей, серед них — 1 дитина. У більшості випадків пошкоджено приватні житлові будинки. У Києві є влучання у багатоповерхівку, АЗС та будинки. 29 людей поранені, один загиблий.

Наслідки атаки на Київ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки атаки на Київ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки атаки на Київ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Одеська область . Ворог атакував регіон кількома хвилями БПЛА. Обійшлося без влучань та постраждалих.

. Ворог атакував регіон кількома хвилями БПЛА. Обійшлося без влучань та постраждалих. У Харкові внаслідок атаки зафіксовано влучання ворожого дрону "шахед" по Основʼянському району.

внаслідок атаки зафіксовано влучання ворожого дрону "шахед" по Основʼянському району. На Дніпропетровщині росіяни завдали понад 10 ударів дронами та артилерією. На Нікопольщині пошкоджені будинки, у Синельниківському районі через атаку горів приватний будинок.

росіяни завдали понад 10 ударів дронами та артилерією. На Нікопольщині пошкоджені будинки, у Синельниківському районі через атаку горів приватний будинок. Сумщина. Протягом ночі в області активно працювали засоби ППО — збивали ударні дрони, які росіяни запускали по інших регіонах країни. Про руйнування внаслідок падіння уламків поки не повідомлялося.

Протягом ночі в області активно працювали засоби ППО — збивали ударні дрони, які росіяни запускали по інших регіонах країни. Про руйнування внаслідок падіння уламків поки не повідомлялося. Полтавщина. У Кременчуцькому районі зафіксовано наслідки від комбінованих ударів. Пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки на двох локаціях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вдень 13 травня Росія атакувала Україну. Було зафіксовано удари дронами та ракетами.