Дніпро та Кривий Ріг під атакою Росії. Що відомо про наслідки удару (фото, відео)

Тетяна Крутякова
Дніпро Новина оновлена 16 травня 2026, 14:18
Дніпро. Фото Колаж "Телеграф"

У небо здійнявся стовп диму

У суботу, 16 травня, у Дніпрі вдень пролунали потужні вибухи. Місто перебувало під атакою "шахедів". Також фіксували пуски крилатих ракет у напрямку Кременчука та Кривого Рогу.

Про це повідомляють Повітряні сили. За словами волонтера Тимофія Кучера, у Дніпрі є влучання.

UPD: У Кривому Розі є влучання внаслідок ракетної атаки, повідомляє Олександр Вілкул. За його словами, зафіксовано руйнування об'єкта промислової інфраструктури, минулося без постраждалих.

"Дніпро — БпЛА на околицях міста", – писали ПС.

Монітори попереджали, що на місто летіло чотири дрони. Деякі з них вдалось збити силами ППО, однак один з "шахедів" влучив. Кучер каже, що БПЛА були керовані та летіли досить низько.

"Є влучання у місті.. Вони керовані", — йдеться у повідомленні.

Дим після вибухів у Дніпрі. Фото: місцеві канали

У мережі вже публікують фото диму після вибухів у Дніпрі, а також відео, як "шахеди" летіли над містом.

За даними Кучера, було зафіксовано рух крилатих ракет у напрямку Кременчука та Кривого Рогу. Місцевих закликають перебувати в безпечних місцях під час повітряної тривоги.

"Північні райони Кривбасу все самі почули, видно задимлення", — йдеться у повідомленні.

О 12:38 у Дніпрі оголосили відбій повітряної тривоги. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 14 травня Росія завдала масованого удару по Україні. В Києві було зафіксовано влучання у багатоповерхівку, один з під'їздів повністю зруйновано. Внаслідок атаки загинуло 24 людини, з них троє дітей, та понад 50 осіб отримали поранення.

