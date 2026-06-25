Россия атаковала АЗС в Сумах и в Запорожье. Все детали обстрела (фото)

Есть по меньшей мере два пострадавших

В ночь на 25 июня в Украине раздались взрывы. Россия направила дроны на Сумы и Запорожье. В обоих городах зафиксировано попадание в АЗС.

Атака на Запорожье

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) Иван Федоров, над Запорожьем после взрыва поднялся черный столб дыма. Информация о пострадавших пока не поступала.

Дым после атаки в Запорожье. Фото: местные каналы

Дым после атаки в Запорожье. Фото: местные каналы

"Дым, который видят запорожцы, — вражеская атака по АЗС", — говорится в сообщении.

Федоров уже показал последствия атаки на заправку, где работают спасатели. В сети также появились фото задымления над городом. Людей призывают не открывать окна и не выходить на улицу без необходимости. В воздухе стоит запах гари из-за пожара.

Последствия удара по АЗС в Запорожье. Фото: ЗОВА

Последствия удара по АЗС в Запорожье. Фото: ЗОВА

Следствия удара по АЗС в Запорожье. Фото: ЗОВА

Атака на Сумы

Известно, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение АЗС и гражданской инфраструктуры. Как сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь, пострадала АЗС в Заречном районе.

"Все утро агрессор целил по объектам инфраструктуры Сум и жилому сектору. 66-летний мужчина травмирован из-за попадания в частном секторе на окраине города", — говорится в сообщении.

Следствия удара по АЗС в Сумах. Фото: МВА

В результате удара вражеского БпЛА типа "Герань" значительные повреждения получила инфраструктура автозаправочной станции в Заречном районе Сум. Предварительно пострадала одна женщина, доставленная в стационар.

"В целом ночь/утро гражданская инфраструктура находится под вражескими ударами. Есть попадание в АЗС, на месте пожар", — пишут мониторы.

Также известно, что в Сумах приостановили движение троллейбусов в связи с ситуацией в сфере безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Кубани в России ночью было неспокойно. Дроны атаковали нефтебазу, горело три резервуара.