Россия атаковала АЗС в Сумах и в Запорожье. Все детали обстрела (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть по меньшей мере два пострадавших
В ночь на 25 июня в Украине раздались взрывы. Россия направила дроны на Сумы и Запорожье. В обоих городах зафиксировано попадание в АЗС.
Атака на Запорожье
Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА) Иван Федоров, над Запорожьем после взрыва поднялся черный столб дыма. Информация о пострадавших пока не поступала.
"Дым, который видят запорожцы, — вражеская атака по АЗС", — говорится в сообщении.
Федоров уже показал последствия атаки на заправку, где работают спасатели. В сети также появились фото задымления над городом. Людей призывают не открывать окна и не выходить на улицу без необходимости. В воздухе стоит запах гари из-за пожара.
Атака на Сумы
Известно, что в результате российской атаки зафиксировано разрушение АЗС и гражданской инфраструктуры. Как сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь, пострадала АЗС в Заречном районе.
"Все утро агрессор целил по объектам инфраструктуры Сум и жилому сектору. 66-летний мужчина травмирован из-за попадания в частном секторе на окраине города", — говорится в сообщении.
В результате удара вражеского БпЛА типа "Герань" значительные повреждения получила инфраструктура автозаправочной станции в Заречном районе Сум. Предварительно пострадала одна женщина, доставленная в стационар.
"В целом ночь/утро гражданская инфраструктура находится под вражескими ударами. Есть попадание в АЗС, на месте пожар", — пишут мониторы.
Также известно, что в Сумах приостановили движение троллейбусов в связи с ситуацией в сфере безопасности.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Кубани в России ночью было неспокойно. Дроны атаковали нефтебазу, горело три резервуара.