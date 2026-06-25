Росія атакувала АЗС в Сумах та Запоріжжі. Усі деталі обстрілу (фото)

Є щонайменше два постраждалих

У ніч на 25 червня в Україні лунали вибухи. Росія скерувала дрони на Суми та Запоріжжя. В обох містах зафіксовано влучання в АЗС.

Атака на Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Іван Федоров, над Запоріжжям після вибуху здійнявся чорний стовп диму. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Дим після атаки на Запоріжжя. Фото: місцеві канали

Дим після атаки на Запоріжжя. Фото: місцеві канали

"Дим, який бачать запоріжці, — ворожа атака по АЗС", — йдеться у повідомленні.

Федоров вже показав наслідки атаки на заправку, де наразі працюють рятувальники. У мережі також з'явились фото задимлення над містом. Людей закликають не відчиняти вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби. У повітрі стоїть запах гару через пожежу.

Наслідки удару по АЗС у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Наслідки удару по АЗС у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Наслідки удару по АЗС у Запоріжжі. Фото: ЗОВА

Атака на Суми

Відомо, що внаслідок російської атаки зафіксовано руйнування АЗС та цивільної інфраструктури. Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, постраждала АЗС у Зарічному районі.

"Увесь ранок агресор цілив по обʼєктах інфраструктури Сум та житловому сектору. 66 річний чоловік травмований через влучання в приватному секторі на околиці міста", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по АЗС у Сумах. Фото: МВА

Внаслідок удару ворожого БпЛА типу "Герань" значні пошкодження отримала інфраструктура автозаправної станції у Зарічному районі Сум. Попередньо постраждала одна жінка, доставлена до стаціонару.

"Загалом ніч/ранок цивільна інфраструктура знаходиться під ворожими ударами. Є влучання в АЗС, на місці пожежа", — пишуть монітори.

Також відомо, що в Сумах призупинили рух тролейбусів у зв'язку з безпековою ситуацією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Кубані в Росії вночі було неспокійно. Дрони атакували нафтобазу, горіло три резервуари.