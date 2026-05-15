Россия снова атаковала Киев: в столице прогремели взрывы (детали)

Во время воздушных тревог украинцев призывают находиться в укрытиях

Утром в пятницу, 15 мая, Россия атаковала Киев беспилотниками. В Оболонском районе работали силы ПВО.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он призвал киевлян находиться в укрытиях.

В 6:09 Воздушные Силы Украины предупредили, что курсом на Киев двигалась группа вражеских беспилотников. Они были зафиксированы на севере Киевщины.

Выросло количество погибших от удара РФ по Киеву накануне

Как известно, в ночь на 14 мая Россия совершила массированную атаку на столицу. Зафиксировано попадание в многоэтажку в Дарницком районе. По состоянию на 6:00 15 мая известно о 24 погибших людях, среди них трое детей, проинформировали в ГСЧС. Поисковые работы продолжаются, они шли целый день и ночь.

Спасатели не прекращают поиски и разбор завалов. Фото: ГСЧС

Части дома просто нет. Фото: ГСЧС

Всего по Киеву, по обновленной информации, из-за вражеских обстрелов 14 мая пострадали 48 человек, из них 2 детей. 30 человек спасены. Дом, по которому Россия нанесла удар в четверг, показал корреспондент Телеграфа Ян Доброносов.

