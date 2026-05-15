Росія знову атакувала Київ: у столиці пролунали вибухи (деталі)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Під час повітряних тривог українців закликають перебувати в укриттях
Зранку у п'ятницю, 15 травня, Росія атакувала Київ безпілотниками. В Оболонському районі працювали сили ППО.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він закликав киян перебувати в укриттях.
О 6:09 Повітряні Сили України попередили, що курсом на Київ рухалася група ворожих безпілотників. Їх було зафіксовано на півночі Київщини.
Зросла кількість загиблих від удару РФ по Києву напередодні
Як відомо, у ніч на 14 травня Росія здійснила масовану атаку на столицю. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку в Дарницькому районі. Станом на 6:00 15 травня відомо про 24 загиблих людей, серед них троє дітей, поінформували у ДСНС. Пошукові роботи тривають, вони продовжувалися цілий день та ніч.
Загалом по Києву, за оновленою інформацією, через ворожий обстріл 14 травня постраждало 48 людей, з них 2 дітей. 30 людей врятовано. Будинок, по якому Росія завдала удару у четвер, показав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Раніше "Телеграф" розповідав, що вдень 13 травня Росія атакувала Україну. Було зафіксовано удари дронами та ракетами.