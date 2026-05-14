У Москві "виправдались" за удар по Україні та Києву

Тетяна Крутякова
Наслідки удару по Києву. Новина оновлена 14 травня 2026, 16:36
Наслідки удару по Києву. Фото Колаж "Телеграфу"

Внаслідок атаки загинула одна дитина, багато поранених

Російський удар по Україні та столиці, який забрав щонайменше 7 життів, прокоментували в Міноборони РФ. "Пояснення" Москви обурило українців.

Як пишуть росЗМІ, в Міноборони атаку в ніч на 14 травня назвали ударом "відплати". Однак про влучання в цивільні об'єкти та багатоповерхівки не сказали ні слова.

"ЗС РФ завдали масованого удару відплати, у тому числі "Кинжалами", по підприємствах ОПК України та військових аеродромах", — кажуть в Міноборони РФ.

Рятувальники на місці влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Руйнування в Києві після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару по Києву. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Українців такі заяви неабияк обурили, адже Київ не порушив обіцянку — удару по параду 9 травня не було. Втім в Росії чомусь вирішили на режим тиші відповісти терором та вбивствами. Люди писали:

  • Тим виродкам не можна вірити, по них потрібно бити так, аби вони перед українцями на коліна ставали.
  • По них треба було вгатити, щоб весь парад пішов до пекла.
  • Потрібно було бити по параду, не треба строїти із себе гуманних людей, вони чомусь гатять по нас і їм можна все.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядав Київ після атаки Росії 14 травня. Руйнування отримали житлові будинки, було влучання в АЗС і не тільки.

