У Москві "виправдались" за удар по Україні та Києву

Внаслідок атаки загинула одна дитина, багато поранених

Російський удар по Україні та столиці, який забрав щонайменше 7 життів, прокоментували в Міноборони РФ. "Пояснення" Москви обурило українців.

Як пишуть росЗМІ, в Міноборони атаку в ніч на 14 травня назвали ударом "відплати". Однак про влучання в цивільні об'єкти та багатоповерхівки не сказали ні слова.

"ЗС РФ завдали масованого удару відплати, у тому числі "Кинжалами", по підприємствах ОПК України та військових аеродромах", — кажуть в Міноборони РФ.

Рятувальники на місці влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Руйнування в Києві після атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки удару по Києву. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Українців такі заяви неабияк обурили, адже Київ не порушив обіцянку — удару по параду 9 травня не було. Втім в Росії чомусь вирішили на режим тиші відповісти терором та вбивствами. Люди писали:

Тим виродкам не можна вірити, по них потрібно бити так, аби вони перед українцями на коліна ставали.

По них треба було вгатити, щоб весь парад пішов до пекла.

Потрібно було бити по параду, не треба строїти із себе гуманних людей, вони чомусь гатять по нас і їм можна все.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядав Київ після атаки Росії 14 травня. Руйнування отримали житлові будинки, було влучання в АЗС і не тільки.