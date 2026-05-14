У Москві "виправдались" за удар по Україні та Києву
Внаслідок атаки загинула одна дитина, багато поранених
Російський удар по Україні та столиці, який забрав щонайменше 7 життів, прокоментували в Міноборони РФ. "Пояснення" Москви обурило українців.
Як пишуть росЗМІ, в Міноборони атаку в ніч на 14 травня назвали ударом "відплати". Однак про влучання в цивільні об'єкти та багатоповерхівки не сказали ні слова.
"ЗС РФ завдали масованого удару відплати, у тому числі "Кинжалами", по підприємствах ОПК України та військових аеродромах", — кажуть в Міноборони РФ.
Українців такі заяви неабияк обурили, адже Київ не порушив обіцянку — удару по параду 9 травня не було. Втім в Росії чомусь вирішили на режим тиші відповісти терором та вбивствами. Люди писали:
- Тим виродкам не можна вірити, по них потрібно бити так, аби вони перед українцями на коліна ставали.
- По них треба було вгатити, щоб весь парад пішов до пекла.
- Потрібно було бити по параду, не треба строїти із себе гуманних людей, вони чомусь гатять по нас і їм можна все.
Раніше "Телеграф" показував, як виглядав Київ після атаки Росії 14 травня. Руйнування отримали житлові будинки, було влучання в АЗС і не тільки.