В Москве "оправдались" за ночную атаку и удар по Киеву: как в Украине отреагировали

В результате атаки погиб один ребенок, много раненых

Российский удар по Украине и столице, унесший по меньшей мере 7 жизней, прокомментировали в Минобороны РФ. "Объяснение" Москвы возмутило украинцев.

Как пишут росСМИ, в Минобороны атаку в ночь на 14 мая назвали ударом "возмездия". Однако о попадании в гражданские объекты и многоэтажки не сказали ни слова.

"ВС РФ нанесли массированный удар возмездия, в том числе "Кинжалы", по предприятиям ОПК Украины и военным аэродромам", — говорят в Минобороны РФ.

Спасатели на месте попадания. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Разрушение в Киеве после атаки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара по Киеву Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинцев такие заявления изрядно возмутили, ведь Киев не нарушил обещание — удара по параду 9 мая не было. Впрочем, в России почему-то решили на режим тишины ответить террором и убийствами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны Украины и спецслужбам предложить возможные варианты ответа на этот российский удар.

"Это специальная террористическая тактика россиян, которые накапливали дроны и ракеты в течение определенного времени и сознательно рассчитали удар таким образом, чтобы его масштаб был значительным и осложнения для нашей ПВО — наибольшими", — заявил он.

Политический обозреватель и журналист Денис Казанский написал, что Кремль отомстил спящим детям за то, что Украина не препятствовала проведения парада на Красной площади.

"Министерство убийств России назвало удар по многоквартирному дому в Киеве и убийство десятков мирных жителей — "ударом возмездия". Возмездие за то, что не мешали параду на 9 мая. Отомстили, как всегда, спящим детям", — говорится в публикации.

В свою очередь, советник министра обороны Сергей Стерненко не смог удержаться от ненормативной лексики. Он отреагировал на заявление МО РФ так: "Убив спящих в своих кроватях людей, в том числе ребенка, россияне заявили об "ударе возмездия". У**ки. Законченные мерзкие ублюдки, которые заслуживают лишь мучительной смерти".

Блогер Роман Шрайк также прокомментировал циничное оправдание россиян ночной атаки на мирных украинцев.

"Удар возмездия за разрешение провести парад. Штош, принято — в следующем году разрешения не будет (орфография автора — ред.)", — написал он.

Люди писали:

Тем ублюдкам нельзя верить, по ним нужно бить так, чтобы они перед украинцами на колени становились.

По ним надо было влупить, чтобы весь парад пошел в ад.

Надо было бить по параду, не надо строить из себя гуманных людей, они почему-то лупят по нам и им можно все.

